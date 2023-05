Rita Lee ganhará homenagem do Corinthians durante jogo pelo Brasileirão

Rainha do Rock Rita Lee era apaixonada pelo clube paulista e morreu na última quinta-feira, 8

Nesta quinta-feira, 11, o Corinthians entra em campo pela rodada do Brasileirão em um jogo contra o Botafogo. E como a cantora Rita Lee, a Rainha do Rock, que morreu nesta última segunda-feira, 8, aos 75 anos de idade, após uma longa batalha contra um câncer de pulmão.

O Timão mostrou em suas redes sociais que a camisa dos jogadores que estarão em campo ganharam o sobrenome Lee, para homenagear a artista que era completamente apaixonada pelo clube paulista. “Na segunda-feira (8/5), Rita Lee se juntou à mais alta constelação de artistas brasileiros, deixando muito carinho, saudades e uma obra inspiradora para muitas gerações de fãs aqui na Terra. Corinthianíssima, a cantora será homenageada na partida desta quinta-feira, pela 5ª rodada do Brasileirão. Como parte de uma grande família, os atletas entrarão em campo com o sobrenome Lee em suas camisetas”, escreveu a página oficial do Corinthians, em seu perfil oficial no Instagram.

“Embaixo do número, a hashtag #AmorBrancoePreto relembra a canção que Rita compôs para o Corinthians, lançada em 1972 no álbum Hoje É o Primeiro Dia do Resto da sua Vida. Viva Rita Lee!”, completou o clube, mostrando que a camiseta especial também fará uma referência a uma música de Rita.

O casamento duradouro de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee viveu junto do marido, Roberto de Carvalho, desde 1976. Ela e Roberto, que hoje tem 70 anos, são pais de três filhos, Beto, Antônio e João. Os dois se casaram em 1996, em uma cerimônia civil. Os músicos se conheceram por volta de 1970, e tiveram como cupido Ney Matogrosso.

Em sua autobiografia, a cantora nascida em São Paulo conta que, na época, Roberto de Carvalho, que nasceu no Rio de Janeiro, era guitarrista da banda de Ney e, após um show do cantor, todos saíram para jantar em grupo, então o casal se conheceu e começou a parceria na vida e na música. Juntos, eles já fizeram diversas composições de sucesso.

A lista das canções conta com nomes como Lança Perfume, Saúde, Banho de Espuma, Mutante, Pega Rapaz, Cor de Rosa Choque, Só de Você, Barata Tonta, Chega Mais, Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra, Desculpe o Auê, Mania de Você, Caso Sério, Vírus do Amor, Vítima, Amor e Sexo, Alô, Alô, Marciano, Coisas de Casal e muito mais.