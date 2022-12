Em meio à polêmicas, descubra onde Neymar vai passar o Réveillon

Depois de ser suspenso em uma partida do PSG, Neymar levantou suspeitas de que viria ao Brasil para o Ano Novo

Neymar Jr. (30) não para de se envolver em polêmicas! Deste vez, o craque está sendo acusado de ter forçado um segundo cartão amarelo para conseguir ser expulso de uma partida e vir para o Brasil aproveitar o Réveillon.

A polêmica começou quando ele foi suspenso do próximo jogo do Paris Saint-Germain, no dia 1 de janeiro, na última quarta-feira, 28. Em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo, Neymar levou dois cartões amarelos em menos de dois minutos.

O primeiro, ele levou por revidar um tapa que tomou na cara de um jogador adversário. Já o segundo, o que gerou toda a polêmica, foi quando o craque simulou um pênalti na cara dura, fazendo com que o juiz se irritasse e desse o segundo cartão, expulsando o atleta.

Por ter sido uma expulsão de uma forma tão banal, começaram as especulações nas redes sociais de que Neymar teria levado o segundo cartão para perder o próximo jogo da equipe, para conseguir vir para o Brasil e passar o Réveillon aqui.

Entretanto, segundo o colunista de fofocas Léo Dias, pessoas próximas ao atleta confirmaram que ele iria passar a virada do ano em Paris. Ainda de acordo com o jornalista, Neymar não quer alimentar críticos e especulações que surgiram graças a sua expulsão. O jogador, inclusive, já voltou a treinar e não tem planos de vir ao Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)



Neymar expulso? Veja 5 vezes em que o craque se deu mal também fora do campo

Não é só dentro de campo que Neymar se dá mal as vezes. Expulso do jogo entre PSG e Strasbourg, relembre algumas das vezes que ele levou a pior fora das quatro linhas. Confira:

O craque já levou um fora da DJ Bárbara Labres (26).Os dois são amigos e se conheceram na balada há alguns anos. Na ocasião, ele começou a dar em cima da artista, que deixou claro que os dois gostam da mesma coisa, se referindo ao fato de que ela também se relaciona com mulheres. Depois de receber o fora, ele decidiu chamá-la para um café em sua casa e, desde então, os dois tornaram-se muito amigos.

Neymar já levou um fora de Nina Mood em 2020. Ela estava em Dubai, no nos Emirados Árabes, acompanhada do brasileiro Diego Aguiar, quando recebeu um "oi" de Neymar no direct do Instagram. Diego, que é amigo do craque, tratou de expor a conversa nos stories.