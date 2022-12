Neymar expulso? Veja 5 vezes em que o craque se deu mal também fora do campo

Neymar se deu mal ao ser expulso de sua primeira partida após a Copa do Mundo; o jogador já se envolveu em diversas polêmicas

Neymar Jr (30) foi expulso do jogo entre PSG e Strasbourg. A partida que aconteceu nesta quarta-feira, 28, foi sua primeira pelo clube após a Copa do Mundo. A expulsão aconteceu porque o jogador deu um tapa no rosto do adversário Adrien Thomasson (29) e simulou um pênalti. Além de se dar mal em campo, o craque também já levou a pior fora dele. Confira algumas dessas vezes:

O jogador já levou um fora de Bárbara Labres (26).Os dois são amigos e se conheceram na balada há alguns anos. Na ocasião, ele começou a dar em cima da DJ, que se adiantou em deixar claro que os dois gostam da mesma coisa, se referindo ao fato de que ela também se relaciona com mulheres. Depois de receber o fora, ele decidiu chamá-la para um café em sua casa e, desde então, os dois tornaram-se muito amigos.

Além de Bárbara, o craque do futebol já levou um fora de Nina Mood em 2020. Ela estava em Dubai, no nos Emirados Árabes, acompanhada do brasileiro Diego Aguiar, quando recebeu um "oi" de Neymar no direct do Instagram. Diego, que é amigo do craque, tratou de expor a conversa nos stories.

Neymar também já entrou em polêmicas ao entrar em dívida com a Receita Federal. O assunto veio à tona em 2022 com as eleições presidenciais, quando o jogador declarava seu apoio à Jair Bolsonaro (PL). Neymar tinha uma dívida de impostos de R$ 188 milhões, que foi reduzida em 95% durante o governo de Michel Temer (MDB). Sobraram R$ 8 milhões a serem pagos, e Neymar foi à Justiça contestar o valor, mas o processo ainda aguarda julgamento.

A polêmica foi tão grande que até o presidente eleito Lula (PT) comentou o caso. O petista declarou que Neymar estaria com medo de vê-lo na presidência novamente porque o Brasil iria descobrir que o atual presidente perdoou sua dívida de Imposto de Renda. O presidente eleito ainda disse que isso não é problema dele, mas da Receita Federal.

A situação rendeu tanto que Neymar acabou discutindo com uma influenciadora digital no Twitter. Após a derrota de Bolsonaro no segundo turno, Nath Finanças entrou na onda de piadas sobre a dívida do craque com a Receita Federal. "Gente, Neymar na minha DM hoje implorando para ajudá-lo a declarar o Imposto de Renda", brincou a criadora de contéudo. Ele não gostou nada e chamou Nath de "biscoitera".

Como tem gente que gosta de aparecer né 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pqp 🍪 — Neymar Jr (@neymarjr) November 1, 2022

E a galera falando que não tenho emocional só porque eu respondi uma qualquer 😂😂😂😂

Cada uma viu 😂😂😂😂 pqp 🤬 — Neymar Jr (@neymarjr) November 1, 2022

Além de foras de mulheres e problemas com a Receita Federal, Neymar também já passou um perrengue envolvendo Bruna Marquezine (27). O ex-casal criou uma polêmica durante um paredão do BBB 20, enquanto a atriz defendia sua amiga Manu Gavassi (29), o craque torcia por Felipe Prior (30). Mari Gonzalez (28) também estava na berlinda, mas se tornou figurante na guerra. Os internautas não perderam tempo e a situação logo virou meme nas redes sociais, já que eram ex-namorados torcendo para rivais de um reality show.