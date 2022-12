Neto detona postura de Neymar ao dar festas após eliminação da Copa do Mundo

Apresentador Neto afirmou que para quem estava "destruído psicologicamente", comportamento de Neymar não combina

O apresentador Neto detonou a postura de Neymar Jr. durante seu programa na Band, 'Os Donos da Bola' na manhã desta quinta-feira, 15. Ele se revoltou ao ver que o atleta já estava comemorando no Brasil.

O artilheiro disse que estava "psicologicamente destruído" após a derrota contra a Croácia e eliminação da Copa do Mundo. No entanto, deu ao menos duas festas na casa da irmã Rafaella. No local, era proibido celular, no entanto, como costuma acontecer, as imagens da comemoração vazaram de qualquer jeito.

“Todo mundo tem o direito de fazer festa. Porém, se vocês estão destruídos psicologicamente, vocês não estão prontos para fazer festa. Tem que respeitar o povo brasileiro”, disse ele. O jogador Antony também estaria presente em uma delas, assim como o namorado de Mel Maia, Mc Daniel.

O apresentador comparou a postura de outros craques eliminados com a da seleção brasileira. “Alguém viu o Cristiano Ronaldo fazer alguma coisa depois que perdeu? Alguém viu o De Bruyne? O que eu vi na Copa do Mundo foi uma vergonha”, completou.

Neto critica postura de Neymar Jr.: