Mel Maia defende o namorado após ida à festa de Neymar: 'Energia negativa'

Mel Maia se pronuncia após ver comentários sobre a decisão do namorado, MC Daniel, em ir à festa de Neymar Jr

A atriz Mel Maia (18) rebateu as críticas após o seu namorado, MC Daniel (24), ir sozinho na festa do jogador de futebol Neymar Jr (30). Ela defendeu o rapaz e disse que ele contou que iria à comemoração. Inclusive, ela afirmou que ele é fã do atleta e que ficou o tempo todo em contato com ela.

"Ele me disse, gente. Ele estava com celular e estava falando comigo. É muito fã do Neymar e foi lá resenhar com o ídolo dele, quem não gostaria, né? Está aí o motivo de eu não querer expor muito, as pessoas falam muito sem saber e jogam energia negativa em nós", disse ela nas redes sociais.

Pouco depois, MC Daniel também se pronunciou. "Na live que fiz com ela, eu estava na sala dele. Não fui escondido dela. Pedi permissão e fiquei em contato com ela a todo momento. Fui de dia para lá, não menti. E isso aconteceu a trinta minutos da minha casa. Ele é o meu ídolo, me mandou mensagem dizendo que também queria me conhecer, não tive como negar", afirmou.

Mel Maia tá namorando!

Na última segunda-feira, 12, o MC Daniel (24) assumiu que está namorando com a atriz Mel Maia. Durante uma live nas redes sociais, ele confirmou o romance do casal e afirmou que eles estão juntos há alguns meses.

“Sou apaixonado por você!”, disse ele para a amada, e continuou: “Já era, todo mundo sabe que te amo. A gente está junto há vários meses, já, pensando em um montão de coisas. Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel, pensando no que vão falar da gente”.

Por fim, ele contou: “Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa. Se estamos juntos, é porque a gente se ama. Nos apaixonamos antes de a gente se beijar. As pessoas precisam saber disso”.