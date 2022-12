Em 21 anos de carreira, Pelé nunca jogou na Europa; relembre times que o Rei do Futebol já defendeu

Ex-atleta, Pelé morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos em decorrência de um câncer no cólon

Pelé, eterno Rei do Futebol, teve uma carreira diferente da dos craques dos tempos atuais. O ex-atleta, que faleceu nesta quinta, 29, aos 82 anos em decorrência das complicações causadas por um câncer de cólon, nunca defendeu um time europeu, tendo jogado apenas na América.

O atleta defendeu apenas dois times em toda sua carreira: O Santos Futebol Clube, no Brasil, e o New York Cosmos, nos Estados Unidos, onde ficou apenas durante dois anos, entre 1975 e 1977. Sendo assim o Rei do Futebol nunca jogou em nenhum time europeu, ao contrário dos grandes craques da atualidade, como Neymar Jr.

Além disso, sua aposentadoria na carreira de atleta não demorou muito para chegar depois que decidiu jogar nos Estados Unidos. O craque teve três despedidas até encerrar as atividades em campo de uma vez por todas. A primeira foi da Seleção Brasileira de Futebol, em jogo amistoso do Brasil com a Iugoslávia, no Maracanã, em 1971.

A segunda, foi em 1974, quando decidiu sair do Santos Futebol Clube. Na ocasião, ele se ajoelhou e pediu aos deuses do futebol que, mesmo com sua ausência no elenco do time, os jogadores continuassem a vencer partidas e campeonatos. A última partida do atleta com o time da baixada santista foi contra o Ponte Preta. Já a última foi no ano de 1977, quando participou de um jogo festivo entre o Cosmos e o próprio Santos.

PELÉ TAMBÉM FEZ FACULDADE

Reafirmando sua paixão pelo esporte, Pelé se formou em educação física na década de 1970. Ele fez sua graduação na Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFIS. Durante seu curso, ele também se destacou praticando esportes como vôlei e basquete.

Ele teve cerca dificuldade para conciliar a carreira e os estudos e conseguiu receber seu diploma no ano de 1974. O documento está exposto no Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube, que fica no Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, em Santos.