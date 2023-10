Daniel Alves: advogado desiste de defender o jogador que está preso

Advogado de Daniel Alves deixou o caso do jogador, que está preso na Espanha. Entenda o que aconteceu!

O jogador de futebol Daniel Alves perdeu o seu advogado defesa durante a sua prisão na Espanha por acusação de estupro de uma mulher em uma boate. Nesta quinta-feira, 5, a TV Antena 3, da Espanha, informou que o advogado do atleta abandonou o caso dele.

O advogado dele era Cristóbal Martell, de 61 anos, que é venezuelano e ficou conhecido por defender políticos e também Lionel Messi quando ele teve problemas de fiscais. Segundo a reportagem internacional, ele teria considerado que o caso do jogador está perdido e que ele deve ser condenado. Assim, ele fez um acordo para deixar o caso.

Agora, a defesa de Daniel Alves deve ser assumida por uma advogada de 35 anos, chamada Inés Guardiola, que é especialista em direito penitenciário. No momento, o jogador aguarda o julgamento em regime fechado.

Ele está preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. Desde então, ele teve seus pedidos para responder em liberdade negados pela justiça.

Joana Sanz interrompe processo de separação de Daniel Alves

A modelo Joana Sanz teria interrompido o processo de divórcio do ex-jogador de futebol Daniel Alves. Ele está preso na Espanha sob a acusação de estupro em uma boate e ela decidiu se separar dele em março deste ano. Porém, de acordo com o programa TardeAR, da TV espanhola Telecinco, ela pediu para o processo de separação não ser finalizado.

A TV informou que ela interrompeu os procedimentos do divórcio e voltou a morar na casa deles em Barcelona. Por enquanto, a equipe de Joana Sanz não se pronunciou sobre os rumores.

Há poucos meses, Joana Sanz negou os rumores de que iria abandonar Daniel Alves enquanto ele responde na justiça. “Estou muito cansada, sabe? De toda essa fofoca. Eu não falei que não me importo mais com o Daniel. Não falei que quero ficar longe dele. Falei que não me importo com o que a mídia fala. Eu vou ficar perto dele. Relacionamento é uma coisa. Ele é minha família. São oito anos juntos, eu vou ficar perto, gostem ou não gostem”, afirmou.