Copa do Mundo: Casemiro comprou carros milionários na Inglaterra

Antes de ir para a Copa do Mundo do Catar, Casemiro comprou carros luxuosos para ele e sua esposa

O jogador de futebol Casemiro vai ter novos carros para se divertir após a Copa do Mundo do Catar. Pouco antes de ir para a concentração da seleção brasileira, o atleta comprou dois novos carros para ele e sua esposa. Porém, os carros só foram entregues quando ele já estava fora de casa.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Casemiro gastou cerca de R$ 2,7 milhões na compra de dois carros de luxo. Ele comprou um Rolls Royce Wraith Black Badge modelo 2019, avaliado em R# 1,5 milhão, para uso próprio. E também comprou um Bentley Bentayga SUV modelo 2021, avaliado em R$ 1,2 milhão, para a sua esposa.

Atualmente, Casemiro faz parte do time de jogadores do Manchester United após ficar quase 10 anos no Real Madrid. Ele também faz parte da seleção brasileira de futebol e está na Copa do Mundo. Tanto que ele foi o responsável por fazer o gol que deu a vitória para o Brasil no jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, 28.