Caso Robinho: Julgamento de ex-jogador terá transmissão ao vivo

O STJ transmitirá ao vivo o julgamento de homologação da sentença de Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro

O pedido de homologação da sentença da Justiça italiana, que sentenciou o ex-jogador Robinho a nove anos de prisão por estupro, será julgado com transmissão ao vivo no canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube.

A sessão da Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) está marcada para a próxima quarta-feira, 20, a partir das 14h. Com a homologação, a Itália pede para que o ex-atleta cumpra a pena pelo crime no Brasil.

Em dezembro de 2020, Robinho recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um caso de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013, que teria ocorrido em uma boate em Milão. No entanto, o jogador já recebeu a sentença da mais alta instância europeia, mas não cumpriu a pena no país. Agora, o STJ analisará o caso, que pode resultar na prisão do ex-atleta no Brasil.

Segundo informações da jornalista Carolina Brígido, do Uol, a tendência é que o STJ homologue a sentença que a Itália aplicou a ele, fazendo com que o ex-atacante cumpra a pena no Brasil.

Quem analisará o caso Robinho será a Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros. O relator do processo é Francisco Falcão, que deve votar pelo cumprimento da pena do ex-jogador no Brasil. Vale lembrar que Robinho só será detido caso a maioria dos ministros siga o voto do relator.

Ainda de acordo com Carolina Brígido, alguns membros da Corte afirmaram acreditar que haverá maioria de votos, possibilitando o cumprimento da prisão do ex-atleta.

Robinho não cumpriu a pena no país europeu pois, na época da condenação, a Justiça italiana pediu que ele fosse extraditado para cumprir a pena no país em que foi condenado. Como o Brasil não faz a extradição dos seus cidadãos, a Itália solicitou que a sentença seja cumprida aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robinho (@robinho)

Robinho dá apoio discreto a Daniel Alves durante julgamento

Em fevereiro deste ano, o ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pela Justiça da Itália e passará por um novo veredito no Brasil, enviou um recado discreto para Daniel Alves. Seu ex-colega de campo aguarda o resultado de seu julgamento em caso de abuso sexual pelo Tribunal da Espanha.

Procurado pela Record, Robinho preferiu não se prolongar sobre o assunto, mas prestou seu apoio ao jogador com uma mensagem curta e muito discreta: "Melhor eu não falar nada... Que Deus abençoe a vida do Daniel Alves", disse o ex-craque da Seleção Brasileira, que acumulou títulos quando defendia a equipe ao lado do atleta. Robinho foi um dos poucos jogadores a se pronunciarem sobre o caso.