Daniel Alves recebe apoio com recado discreto de Robinho durante julgamento

Condenado por estupro, Robinho presta apoio discreto ao ex-colega de campo, Daniel Alves, que também está em julgamento em caso de abuso sexual

Na última quinta-feira, 8, o ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pela Justiça da Itália e deve passar por um novo veredito no Brasil, enviou um recado discreto para Daniel Alves. Seu ex-colega de campo aguarda o resultado de seu julgamento em caso de abuso sexual pelo Tribunal da Espanha.

Procurado pela Record, Robinho preferiu não se prolongar sobre o assunto, mas prestou seu apoio ao jogador com uma mensagem curta e muito discreta: "Melhor eu não falar nada... Que Deus abençoe a vida do Daniel Alves", disse o ex-craque da Seleção Brasileira, que acumulou títulos quando defendia a equipe ao lado do atleta.

Até o momento, Robinho foi um dos poucos jogadores a se pronunciarem sobre o caso. Por sua vez, Daniel aguarda o resultado do julgamento após ser acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate em dezembro de 2022. O julgamento, que durou três dias e ocorreu nesta semana, incluiu depoimentos de várias pessoas envolvidas.

O Tribunal não tem um prazo definido para anunciar a pena. Com isso, o atleta continuará preso de forma preventiva até que a sentença seja definida. Vale destacar que a acusação pede que ele receba mais de uma década de prisão, semelhante a pena que Robinho recebeu em outro julgamento europeu; entenda o que acontece se ele for condenado.

Em dezembro de 2020, Robinho recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um caso de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013, que teria ocorrido em uma boate na Itália, semelhante ao caso de Daniel. No entanto, o jogador já recebeu a sentença da mais alta instância europeia, mas ainda não foi definido se ele deve cumprir sua pena na Itália ou no Brasil.

O que Daniel Alves falou em seu depoimento no julgamento?

No terceiro dia de julgamento no caso de acusação de agressão sexual, o jogador de futebol brasileiro Daniel falou pela primeira vez. Nos dias anteriores, ele apenas ouviu as testemunhas e análises dos peritos que investigaram o caso. Em seu depoimento, ele relembrou o que aconteceu naquela noite e até chegou a chorar ao falar de sua esposa, Joana Sanz.

No início do seu depoimento, Daniel Alves contou que saiu para comer com seus amigos por volta das 14h30 e consumiram algumas bebidas alcoólicas, como vinho, uísque e saquê. Logo depois, eles foram para um bar e, então, para uma boate. Ele disse que duas mulheres já estavam na área reservada e o amigo dele, Bruno, chamou elas.

Daniel dançou com uma delas e disse que achou que elas sabiam quem ele era porque elas pediram para tirar foto. O atleta contou que o clima ficou mais quente entre ele e a mulher com quem estava dançando e eles trocaram carinhos. Então, ele a chamou para ir até o banheiro e ela aceitou. Ele disse que entrou primeiro no banheiro e a mulher depois.

“Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando os dois e nada mais”, disse ele no depoimento, segundo o site Globo Esporte. Logo depois, ele contou em meio às lágrimas que foi para casa e viu a esposa na cama deles.