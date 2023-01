Casagrande detona Kaká e outros jogadores após ausência no enterro do Pelé

Comentarista Casagrande falou sobre falta de consideração dos jogadores ao faltar em cerimônia de despedida do rei Pelé

O comentarista esportivo Casagrande, assim como Neto, detonou a ausência de jogadores que fizeram parte da história de Pelé em seu enterro. Ele citou nome por nome e fez questão de criticá-los duramente.

“Cafu (capitão do penta) justificou que não conseguiu antecipar o voo e ir ao velório, mas só o fez depois de receber muitas críticas. Por que não falou antes? O tempo passou, mas a mágoa desses mimados, não. Nunca dedicaram nada ao Rei", afirmou.

O global falou sobre a postura de jogadores como Ronaldo, Kaká, Neymar, e entre outros. "Nenhuma fala, nenhuma homenagem, simplesmente ignoraram a existência do Rei Pelé. Não ter nenhum representante desses dois títulos no velório do Pelé foi vergonhoso para a história do futebol brasileiro”, seguiu.

“Os jogadores pentacampeões deveriam se unir, como fizeram para me atacar, em homenagem ao Pelé. Cadê o Kaká, que falou que o brasileiro não reconhece seus ídolos? Pois bem, Kaká, depois do que vimos no velório do Pelé, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos é você. Ou talvez você tivesse ido por um cachê interessante”, destacou, fazendo referência à presença do craque na Copa do Mundo do Catar.

“Neymar foi representado pelo pai, mas de madrugada estava numa festa curtindo um samba – isso mostra toda a dor que sentiu pela morte do Rei Pelé. E os outros? Daniel Alves, que se acha o maior jogador por ter o recorde de títulos, nem uma postagem fez. Será que o Tite ou o Juninho Paulista não poderiam aparecer para representar a última seleção a jogar uma Copa?”, terminou.

Vale lembrar que o velório de Pelé durou 24 horas e aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo. Logo depois do velório, o caixão seguiu em cortejo pelas ruas da cidade para passar na frente da casa da mãe dele, Dona Celeste. Na sequência, o cortejo terminou no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, onde o caixão foi sepultado.

Veja post de Neymar curtindo pagode: