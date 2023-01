Caixão de Pelé chega ao local onde será sepultado

Cortejo com o caixão de Pelé termina no Memorial Necrópole Ecumênica após cerca de três horas de trajeto pelas ruas de Santos

O caixão com o corpo do ex-jogador de futebol Pelé já está no Memorial Necrópole Ecumênica, que é um cemitério vertical, onde será sepultado nesta terça-feira, 3. O enterro será feito em uma cerimônia restrita para a família e amigos mais próximos.

O caixão do rei do futebol foi levado em cortejo pelas ruas de Santos após o velório de 24 horas na Vila Belmiro. O caixão foi colocado no topo de um carro dos Bombeiros e circulou pela cidade para ir até a casa da mãe dele, Dona Celeste, que tem 100 anos. No caminho, milhares de fãs fizeram suas homenagens com aplausos ao longo do caminho.

O caixão chegou ao cemitério vertical no início da tarde desta terça-feira, 3, e foi recebido com aplausos. Logo depois, o caixão foi levado para o interior do local para a despedida final da família.

Vale lembrar que Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.