Neto critica duramente ausência da 'Turma do Penta' e Tite no velório de Pelé

Apresentador Neto detonou o fato de que jogadores só vão aonde se ganha cachê pela presença

O apresentador da Band, Neto, comentou a ausência de jogadores no velório do Pelé, que aconteceu em Santos, na Vila Belmiro.

Revoltado, ele soltou o verbo sobre a "turma do penta", que não teria se dado ao trabalho de prestar homenagens no local. Apenas Mauro Silva, campeão de 1994, foi ao evento.

"O Pelé é ídolo do mundo. Só que nosso país é sem cultura, sem educação. É um país que os pentacampeões não vieram, os tetracampeões não vieram, o treinador da Seleção não veio. Mas o mais importante é as pessoas virem. O Pelé é eternizado. As pessoas têm que entender que o Edson Arantes do Nascimento era uma pessoa como todos nós, que comete equívocos, que erra... O Pelé, não", disse o apresentador.

"Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Entendam como quiser", falou ao UOL Esporte na Vila Belmiro, se referindo aos boatos de que jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, entre outros, teriam sido pagos para assistir à seleção na Copa do Mundo do Catar.

O apresentador terminou dizendo que não adiantava não ir ao velório e depois prestar homenagens tardias. "Uma pessoa não tem razão sozinha, temos que rezar o que tem que rezar. E aos que não vieram: não adianta falar depois", completou.

Veja publicação de Neto: