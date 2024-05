Carlos Alberto Parreira faz rara aparição na TV durante luta contra o câncer

Carlos Alberto Parreira reapareceu em público após iniciar o seu tratamento contra o câncer. Ele esteve no Futebol Solidário

O ex-técnico de futebol Carlos Alberto Parreira fez uma rara aparição em público na tarde deste domingo, 26, ao prestigiar o Futebol Solidário, que é um evento em prol do Rio Grande do Sul. Ele apareceu mais magro após iniciar o tratamento contra o câncer.

O atleta, que está com 81 anos de idade, foi fotografado pelos paparazzi em sua chegada ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar o evento esportivo e também conversou rapidamente com o apresentador Luciano Huck na primeira parte do Domingão com Huck, na Globo.

Ele foi aplaudido pelos brasileiros que estava na arquibancada e ficou sorridente com a homenagem. "Que coisa linda, muito obrigado por esta homenagem. Estou sensibilizado. Estou me sentindo muito bem nessa acolhida”, afirmou ele. Então, Huck agradeceu pela presença dele. "Estou feliz que você superou todas as dificuldades que a saude lhe impôs nos últimos tempos e está hoje no Maracanã na corrente de solidariedade”, disse.

Parreira surpreendeu os fãs no início do ano ao aparecer bem mais magro. Logo depois, a CBF informou que ele está em tratamento contra o Linfoma de Hodgkin desde o segundo semestre de 2023. O ex-técnico teve uma evolução positiva de sua saúde desde que iniciou o tratamento.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os seus sintomas geralmente se manifestam no pescoço e no tórax.

Parreira, vale lembrar, participou de sete Copas do Mundo: em 1994 e em 2006 como técnico do Brasil, e em 2014 como coordenador-técnico da nossa seleção. Ele também participou em outras edições comandando o Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).

Carlos Alberto Parreira e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Globo

Carlos Alberto Parreira - Foto: Wallace Barbosa / AgNews

Parreira reaparece após morte de Zagallo

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira fez uma raríssima aparição pública para homenagear o grande amigo, Zagallo. Em janeiro de 2024, ele deu uma entrevista comovente para os canais do grupo Globo e apareceu debilitado aos 80 anos.

"É uma notícia muito triste, devastadora [a notícia da morte de Zagallo]. O Zagallo era o meu melhor amigo no futebol. Meu mestre. Foi um cara que me ajudou, me protegeu e me ensinou tudo que aprendi no futebol. Foi um privilégio meu ter ele ao meu lado por tantos anos", declarou ele.

A aparência de Parreira impressionou muitos fãs, já que ele está afastado do futebol há anos e não costuma mais aparecer publicamente. O que muitos não sabem é que ele foi profundamente afetado pela pandemia. Saiba mais!