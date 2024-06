Camila Moura revela planos após aniversário de 30 anos: 'Mudança sem volta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Moura avalia último ano de sua vida e entrega o que tem planejado para seu novo ciclo

Camila Moura celebrou seus 30 anos na última semana com direito a uma festa luxuosa repleta de famosos como convidados —algo que ela não imaginava que aconteceria há um ano. Com tantas mudanças recentes, a influenciadora revela quais seus planos para o novo ciclo que se iniciou.

"Completar três décadas tem sido muito bom. Não esperava fazer 30 anos com tanta mudança na minha vida. Acredito que passei por uma revolução e sei que é uma mudança sem volta ", conta Camila Moura , em entrevista à CARAS Brasil.

Nos últimos meses, ela viu seu relacionamento chegar ao fim após 15 anos, ao anunciar o divórcio então marido, Lucas Henrique (29), ex-participante do BBB. Ao mesmo tempo, ela recebeu milhões de seguidores e admiradores nas redes sociais e passou a trabalhar com a internet. Agora, ela tem sua própria linha de cosméticos e usa as redes sociais para mostrar seu dia a dia.

Para o futuro, a professora e empresária diz que gostaria de traçar caminhos mais estáveis. "Espero que esses próximos anos na minha vida se desenhem por um caminho de estabilidade, de segurança, que eu possa me estabelecer enquanto adulto não mais jovem na nossa sociedade."

Ela diz que, no momento, um de seus principais objetivos é conseguir um imóvel próprio, já que o que vive atualmente é alugado e tem um contrato longo. "Quero comprar um lugarzinho para mim e um para minha mãe. Espero que este ano seja abençoado, cheio de trabalho e que consiga estabilizar minha família financeiramente."

"Brincadeiras à parte, espero que eu consiga usufruir da minha vida o que não consegui até agora", completa a influenciadora, que acumula 3 milhões de seguidores apenas no Instagram. "Nesse novo ciclo dos 30 aos 31, quero conseguir me consolidar. Essa é a minha maior meta agora."

