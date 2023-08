Cafu comemora o casamento do seu filho Wellington com vídeo especial: 'Te amo'

O ex-jogador de futebol Cafu ficou encantado ao ver o casamento do seu filho Wellington em cerimônia luxuosa e exibiu detalhes nas redes sociais

O ex-jogador de futebol Cafu ficou encantado ao ver o casamento do seu filho Wellington Feliciano, fruto do antigo casamento com Regina Feliciano de Moraes. A cerimônia luxuosa aconteceu em um salão de festa e o pai registrou alguns momentos em um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, Cafu apareceu ajudando Wellington a se arrumar para o casamento em um quarto de hotel. Logo depois, ele mostrou fotos dos dois prontos e também com o pajem e a daminha de honra. Por fim, o ex-atleta exibiu uma foto do filho com sua noiva durante a cerimônia.

“Filho, que emoção viver esse dia com você, te ver feliz, realizado e prestes a começar uma jornada linda. Te amo hoje e para sempre”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Cafu também é pai de Michele. Além disso, ele teve mais um filho, Danilo, que faleceu em 2019. O rapaz tinha 30 anos e sofria de uma condição cardíaca. Ele foi jogar futebol com os amigos, passou mal e faleceu.

Cafu curte viagem com a namorada

No final do ano passado, o ex-jogador de futebol Cafu e a namorada, a escritora Mariah Morais, marcaram presença em um evento social do Grupo Calone durante a agenda 2030 do Pacto Global da ONU. Os dois foram até o bairro de Saja Gosh, em Calcutá, na Índia, para participarem de uma ação que visa incentivar a educação e a cultura por meio de plataformas inovadoras e interativas.

A ação distribuiu mais de 5 mil livros para jovens de todas as idades. "As Personalidades, Especialistas e Mídias que se unirem a iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras, estão deixando um legado para as principais condutoras da globalização, para que possam beneficiar as novas gerações através da economia e a sociedade em todos os países", afirmou Marcelo Calone, gestor de Cafu.

Vale lembrar que Cafu e Mariah lançaram o livro A Saga Cafu, que foi escrito por ela e conta a história do atleta dentro e fora dos campos.