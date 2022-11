Cafu curte viagem com sua nova namorada, Mariah Morais, para a Índia

Cafu assume namoro com Mariah Morais e eles participam de ação do Grupo Calone em Calcutá, na Índia

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 15h33

O ex-jogador de futebol Cafu e a namorada, a escritora Mariah Morais, marcaram presença em um evento social do Grupo Calone durante a agenda 2030 do Pacto Global da ONU. Os dois foram até o bairro de Saja Gosh, em Calcutá, na Índia, para participarem de uma ação que visa incentivar a educação e a cultura por meio de plataformas inovadoras e interativas.

A ação distribuiu mais de 5 mil livros para jovens de todas as idades. "As Personalidades, Especialistas e Mídias que se unirem a iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras, estão deixando um legado para as principais condutoras da globalização, para que possam beneficiar as novas gerações através da economia e a sociedade em todos os países", afirmou Marcelo Calone, gestor de Cafu.

Vale lembrar que Cafu e Mariah lançaram o livro A Saga Cafu, que foi escrito por ela e conta a história do atleta dentro e fora dos campos.

Este é o primeiro relacionamento que Cafu assume desde que se separou de Regina Feliciano. O fim do casamento deles foi anunciado em meados de outubro de 2022 após 35 anos de união. Cafu e Regina tiveram três filhos: Danilo (falecido), Wellington e Michele.