Após anunciar aposentadoria, Tom Brady não descarta futuro no cinema

Na estreia de '80 for Brady', o astro Tom Brady não descartou nenhuma opção para o futuro

O jogador Tom Bradyusou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 01, para anunciar sua aposentadoria da NFL, aos 45 anos. Após 23 temporadas e sete títulos de Super Bowl, o ex-marido de Gisele Bündchen (42), quarterback do Tampa Bay Buccaneers, está se despedindo do esporte.

Mas isso não significa que o quarterback não tenha planos para o futuro. Tom vem considerando seu potencial futuro como ator.

Em uma entrevista para o portal ET, na estréia de "80 For Brady", ele não descartou a proposta. "Vamos ver", brincou Brady quando questionado se planeja atuar novamente. "Faça algumas ofertas, vamos ver o que podemos fazer."

Embora seu futuro ainda seja incerto, o astro do futebol de 45 anos não descarta nada. "Bem, estou tentando descobrir. Apenas levando isso dia após dia", disse Brady. "Meu amigo diz: 'O futuro acontece um dia de cada vez', então, é disso que se trata a vida. Estou curtindo esta noite. Esta é realmente uma noite mágica para mim, e muitas das pessoas que colocam um monte de trabalho nisso, então eu amo estar aqui apoiando-os."

"Talvez haja uma sequência de 80 para Brady saindo", acrescentou.

O filme é inspirado em uma história real sobre quatro melhores amigas - interpretadas por Jane Fonda , Lily Tomlin , Rita Moreno e Sally Field - que embarcam em uma viagem selvagem para ver seu herói jogar no Super Bowl de 2017. O filme marca o primeiro papel de Brady no cinema.

Brady já havia se aposentado após o fim da temporada de 2021, mas voltou atrás. A não aposentadoria do quarterback teria sido um dos fatores para o fim do casamento com a supermodelo brasileira, segundo a imprensa.

No post em que o jogador anunciou a aposentadoria, Gisele comentou. “Desejo-te apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da tua vida”, escreveu a modelo brasileira.