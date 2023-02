Tom Brady posta fotos com a família e se emociona ao anunciar aposentadoria

Após 23 temporadas, jogador Tom Brady se aposenta da NFL pela 2ª vez e agradece à família ao postar fotos com Gisele Bündchen e os filhos

O jogador Tom Brady, de 45 anos de idade, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 01, para anunciar sua aposentadoria da NFL.

Após 23 temporadas e sete títulos de Super Bowl, o ex-marido de Gisele Bündchen (42), quarterback do Tampa Bay Buccaneers, está se despedindo da liga. Em comunicado publicado em seu perfil no Instagram, ele falou sobre a decisão.

Brady já havia se aposentado após o fim da temporada de 2021, mas voltou atrás. A não aposentadoria do quarterback teria sido um dos fatores para o fim do casamento com a supermodelo brasileira, segundo a imprensa.

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã, eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado", iniciou ele, visivelmente emocionado.

Em seguida, ele fez questão de agradecer à família ao compartilhar sequência de fotos em que aparece com a ex-mulher e os filhos, Benjamin (13) e Vivian (10), além do primogênito John (15), do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

"Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês", declarou ainda.

Confira Tom Brady anunciando sua aposentadoria da NFL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Gisele Bündchen é vista correndo com seu professor de Jiu-Jitsu

A supermodelo Gisele Bündchen foi vista mais uma vez com seu professor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. Desde o divórcio com o jogador de futebol Tom Brady em outubro de 2022, a famosa decidiu focar em si mesma e está passando boa parte do seu tempo praticando esportes na Costa Rica. Ela começou 2023 com uma rotina fitness e tem passado bastante tempo ao lado de Joaquim.

Desta vez, os dois foram vistos correndo juntos na Costa Rica, na última semana. Gisele havia sido vista passando as férias com sua família no país a dois meses atrás, após o divórcio. Na época, a famosa foi com seus dois filhos, Benjamin e Vivian, visitar a província de Puntarenas. E a modelo deve ter gostado mesmo do país, até agora ela não deu indícios de ir embora tão cedo de lá.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!