Fitness? Gisele Bündchen e Joaquim Valente são vistos juntos na Costa Rica

A supermodelo Gisele Bündchen foi vista mais uma vez com seu professor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. Desde o divórcio com o jogador de futebol Tom Brady em outubro de 2022, a famosa decidiu focar em si mesma e está passando boa parte do seu tempo praticando esportes na Costa Rica. Ela começou 2023 com uma rotina fitness e tem passado bastante tempo ao lado de Joaquim.

Desta vez, os dois foram vistos correndo juntos na Costa Rica, na última semana. Gisele havia sido vista passando as férias com sua família no país a dois meses atrás, após o divórcio. Na época, a famosa foi com seus dois filhos, Benjamin e Vivian, visitar a província de Puntarenas. E a modelo deve ter gostado mesmo do país, até agora ela não deu indícios de ir embora tão cedo de lá.

Valente tem um irmão, que também é professor de lutas, e os dois tem um estúdio juntos. Gisele já havia postado junto ao instrutor no ano passado, falando que desde que começo a treinar ela começou a se sentir melhor!

Na legenda do post ela escreveu: "Eu acredito que quanto mais ferramentas em nossa caixa de ferramentas, melhor. Eu me sinto forte, mais confiantes e empoderada desde que comecei a fazer aulas de auto-defesa".

Pelo calor, a famosa usou um conjunto de top e shorts em um tom verde oliva, enquanto Joaquim apostou em uma blusa azul clara e um shorts básico preto.

Apesar de a internet ter criado rumores dos dois juntos, fontes próximas de Gisele alegaram que "Ele [Joaquim] e seu irmão são os professores de artes marciais de Gisele e seus filhos. Eles não estão namorando".

No último domingo, Tom Brady jogou e o NFL perdeu, o que levou a eliminação do time do Super Bowl deste ano.