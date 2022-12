Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo após lesões, diz site

Seleção brasileira perde dois jogadores para as lesões nos próximos jogos da Copa do Mundo do Catar

A seleção brasileira de futebol masculino ficará desfalcada nos próximos jogos da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o site Globo Esporte, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus não vão conseguir participar das próximas partidas por causa de lesões.

A publicação revelou que os dois passaram por exames e estão com lesões nos joelhos. Gabriel está com dor no joelho e precisará ficar algumas semanas em recuperação. Enquanto isso, Alex corre o risco de ter que fazer uma cirurgia.

Vale lembrar que outros jogadores da seleção brasileira já apresentaram lesões na Copa do Mundo. Danilo, Neymar e Alex Sandro ficaram afastados por alguns jogos. Enquanto isso, outros atletas tiveram sintomas gripais, como Antony, Lucas Paquetá e Raphinha.

Noiva de Alex Telles se emociona com lesão dele

A influencier Vitória Telles, que é noiva do jogador de futebol Alex Telles, ficou preocupada nesta sexta-feira, 2, ao ver o seu amado deixando o campo durante o jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar. O atleta precisou sair do jogo ao se machucar durante a partida e foi flagrado pelas câmeras enquanto chorava no banco de reservas.

A cena comoveu a noiva dele, que apareceu com os olhos cheios de lágrimas nas redes sociais. “Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando assim... Sem palavras”, disse ela.