Alessandra Negrini marca presença em jogo do Corinthians: "Foi lindo"

Corinthiana roxa, Alessandra Negrini marcou presença no jogo entre Corinthians e Fluminense pela Copa do Brasil

Redação Publicado em 16/09/2022, às 10h49

Na última quarta-feira, 16, o Corinthians enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena em São Paulo, e Alessandra Negrini (52) marcou presença no jogo e provou que é pé quente para o seu time do coração.

No seu perfil do Instagram, Alessandra Negrini compartilhou um vídeo mostrando sua animação ao estar no estádio, e surgiu vibrando com a vitória do timão.

No vídeo publicado pela atriz, Alessandra surgiu esbanjando felicidade com o jogo. A atriz comemorou o gol e mostrou um pouquinho da torcida do Corinthians: "Foi lindo! Vai Corinthians", escreveu ela na legenda da publicação.

Na ocasião, o Corinthians venceu o Fluminense, com três gols, um de Renato Augusto, outro de Giuliano, e um contra de Felipe Melo.

Veja o vídeo de Alessandra Negrini no jogo do Corinthians:

Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo recriam abertura de novela

Recentemente, Vanessa Giacomo (39) divertiu os seguidores ao publicar um vídeo ao lado da equipe de Travessia nos bastidores de gravações! A artista, que está no elenco da nova novela, apareceu reproduzindo a abertura da novela Senhora do Destino, de 2004, ao lado de Alessandra Negrini (52) e parte da equipe do folhetim de Gloria Perez (73), que traz Jade Picon (20) em sua estreia como atriz. Nos registros, publicados no Instagram, as famosas surgiram fazendo poses de estátua ao som da música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento, na voz da cantora Maria Rita (44). "SÓ VEM TRAVESSIA", escreveu Vanessa.

