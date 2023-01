‘A dor é grande e diária’: Joana Prado lamenta os 19 anos do desaparecimento de Priscila Belfort

Em uma série de vídeos, Joana Prado prestou homenagens a cunhada e compartilhou a dor da família Belfort

A empresária Joana Prado (46), esposa do lutador Victor Belfort (45), usou as redes sociais para relembrar o caso e fazer alguns alertas em razão dos 19 anos do desaparecimento de sua cunhada, Priscila Belfort: “a dor é grande e a dor é diária”, desabafou em uma série de vídeos que foram republicados pelo marido.

Joana recapitulou alguns detalhes do desaparecimento, que até hoje, segue sem solução: “Dia 09 de janeiro de 2004, minha querida cunhada, Priscila, foi trabalhar e nunca mais voltou pra casa. Hoje completam exatos 19 anos que a gente não tem mais a Pri aqui do nosso lado”, lamentou. Na época, a família de Victor fez uma grande campanha para encontrar Priscila, que tinha 29 anos durante o ocorrido, mas as buscas não obtiveram resultados.

Com muito sofrimento, Joana, que atualmente mora nos Estados Unidos, comoveu ao relatar a dor presente na família Belfort: “A minha cunhada não conheceu meus filhos, a minha cunhada não teve a oportunidade de concluir a faculdade dela, de casar, de ter filhos, a gente não sabe se a Pri tá viva, se tá morta, se ela passa frio, se ela tá feliz ou se ela tá com nosso senhor.”, comentou emocionada.

Além disso, Prado também usou o espaço para falar sobre o risco de tráfico de pessoas: “Eu tô aqui pra alertar vocês que o caso de desaparecimento de pessoas é real. Anualmente, no mundo inteiro, em torno de 4 milhões de pessoas desaparecem” e acrescentou: “ É doloroso, assusta, dá medo, mas é um assunto real”.

Victor Belfort e Joana Prado celebram os 19 anos de casados

Em dezembro do ano passado, Victor Belfort e Joana Prado comemoram os 19 anos de união matrimonial com uma declaração romântica nas redes sociais: “Juntos, construímos a nossa casa de sonho. Três lindas crianças. Já percorremos o mundo juntos e conquistamos muitos gigantes juntos. Temos avançado e aprendido quando nos manter firmes. Obrigado pela paciência, pelo amor e por fazerem da nossa casa um lar”,escreveu o pai de Davi (17), Victória (15) e Kyara(13) na legenda.