Zilu e Zezé Di Camargo comemoram aniversário da filha, Camilla Camargo: "Meu amor"

17/10/2022

A atriz Camilla Camargo completou 37 anos de vida nesta segunda-feira, 17, e recebeu lindas homenagens dos pais nas redes sociais.

No Instagram, Zilu Camargo(64) compartilhou um vídeo com vários registros da filha e deixou uma linda mensagem para a aniversariante do dia.

"Ela é abrigo, é colo, é ninho, é cais... é o amor personificado em forma de filha! Hoje brindo sua vi(n)da, pois através de você descobri que o amor de mãe nunca se divide... apenas se multiplica! Agradeço a Deus por ter me abençoado com sua vida, e desejo que você continue sendo esse ser humano cheio de amor, luz e gratidão!", desejou a empresário.

E completou: "Que seu dia seja tão especial quanto você é para todos que te cercam!!! Te amo além do infinito... e é nesse amor que te sinto sempre aqui perto de mim! Feliz aniversário, meu amor!!! Seja feliz e caminhe sempre com a proteção e as bençãos de Deus! Te amo!!", finalizou.

Depois foi a vez de Zezé Di Camargo (60) homenagear Camilla. "Hoje é o dia dela, dia da minha princesa @camilla_camargo. Você é mãe, irmã, esposa, profissional, mas para mim sempre será o "meu docinho"!! Doçura essa que está em seu olhar, nas suas palavras, em seu jeitinho de ser. Nenhuma palavra é capaz de expressar o tamanho do meu amor por você. Feliz aniversário filha!!", disse o cantor sertanejo.

