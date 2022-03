Zé Felipe faz declaração para as mulheres da família: ''Obrigado por serem meu porto seguro''

Cantor Zé Felipe prestou linda homenagem para a esposa, Virginia Fonseca, a mãe, Poliana Rocha, e a sogra, Margareth Serrão, no 'Dia da Mulher'

O cantor Zé Felipe (23) usou suas redes sociais para celebrar o Dia das Mulheres!

Após anúncio da segunda gravidez da esposa, Virginia Fonseca (22), no último domingo, 06, o filho de Leonardo (58) prestou homenagem comemorando a data nesta terça-feira, 08.

Em seu feed no Instagram, o sertanejo publicou fotos ao lado da amada, da mãe, Poliana Rocha, da sogra, Margareth Serrão, e prestou homenagem, declarando seu amor e admiração pelas mulheres de sua vida. Zé aproveitou para parabenizar suas fãs.

"Precisaria vidas e vidas para agradecer tudo o que vocês são e representam para mim. Vejo em vocês força, coragem… vejo delicadeza, doçura e amor, um amor sem medida. Obrigado por serem meu porto seguro. Parabéns por todos os dias", começou escrevendo.

"Me orgulho muito em ser rodeado por vocês! Parabéns mulheres do mundo! Parabéns meu amor @virginia, parabéns, mãe @poliana, parabéns filha @mariaalice, a @margareth_serrao, as mulheres da minha família e minhas fãs… FELIZ DIA DA MULHER!", escreveu Zé Felipe na legenda da publicação.

"Amo você, meu amor!!! Obrigadaaa", agradeceu Virginia nos comentários. "Que lindo!!! Gratidão filho!!! Te amo", disse Poliana Rocha.

Após anunciar gravidez, Virginia Fonseca mistra barriguinha

À espera do segundo filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca exibiu a barriguinha de gestante na web. "Podem falar que não, mas já estou sentindo uma barriguinha aparecendo, viu?", disse ela, que também questionou os fãs sobre o sexo do bebê. "Maria está num grude comigo. Diz a titia Débora (babá da Maria) que quando é assim, vem o contrário hein... Será que teremos um José ou outra Maria?!", quis saber a loira.

Confira a homenagem de Zé Felipe: