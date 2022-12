Xororó faz homenagem para os netos na árvore de Natal

Xororó explode o fofurômetro ao mostrar detalhe encantador de sua árvore de Natal

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, caprichou na decoração de sua árvore de Natal deste ano. Vovô de três crianças, ele decidiu homenagear os netos e escreveu os nomes das crianças na decoração natalina.

Neste sábado, 24, Xororó mostrou a foto de sua árvore de Natal e mostrou que os nomes dos três netos, Theo, Otto e Lara, estão em destaque dourado na decoração da família. “Tá aí o resultado final do último vídeo do vovô Geppetto! Ficou linda, né? Como vocês estão nos preparativos para as festas?”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Theo é filho de Sandy e Lucas Lima. Enquanto isso, Otto e Lara são os dois filhos de Junior Lima com Monica Benini.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Xororó recebe homenagens dos filhos

Em setembro deste ano, Xororó completou 65 anos de vida e ganhou declarações especiais dos dois filhos, Junior Lima e Sandy. Nas redes sociais, eles elogiaram o papai coruja.

"Hoje é o dia do meu maior ídolo. Meu pai, meu amigo, meu mestre. Te amo e te admiro profundamente, pai. Que você continue radiante como sempre, pulsando como sempre e que possamos comemorar esse dia por mais muitos anos!", declarou Junior na legenda da publicação.

Xororó também recebeu uma mensagem especial de Sandy. A cantora compartilhou um boomerang ao lado do pai e emocionou ao parabenizá-lo. "Celebrando o dia do meu grande ídolo na vida, meu eterno herói. Te amo, pai! Que a vida retribua tudo de lindo que você planta", disse ela.