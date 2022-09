Sandy celebra o aniversário de 65 anos do pai, Xororó: ''Meu grande ídolo''

A cantora Sandy compartilhou um registro especial para comemorar mais um ano de vida do pai, Xororó

Nesta sexta-feira, 30, é dia de festa! O cantor Xororó está completando 65 anos de vida e através das redes sociais, ele recebeu uma linda declaração da filha, Sandy (39).

A cantora compartilhou um boomerang ao lado do pai e emocionou ao fazer uma homenagem para o aniversariante do dia. "Celebrando o dia do meu grande ídolo na vida, meu eterno herói", começou ela.

A esposa de Lucas Lima (39) seguiu o texto transbordando amor pelo artista. "Te amo, pai! Que a vida retribua tudo de lindo que você planta", concluiu ela.

Os fãs da família rapidamente deixaram mensagens de aniversário para Xororó nos comentários. "Feliz aniversário para o grande mestre de nossa música", "Eu amo vocês! Parabéns pra esse gigante da música e como ser humano", "Admiração extrema", disseram eles.

A cantora Sandy (39) encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de sua rotina em casa. A estrela mostrou o seu look 'de ficar em casa' e revelou que também gosta do conforto. Ela surgiu usando uma calça de moletom, camiseta de manga comprida, colete e chinelo com meias para enfrentar o dia mais frio. Na legenda, ela brincou com seu marido, o músico Lucas Lima. “E aí, Lucas, que tal meu acidentalmente 'fashion' de hoje? Hein, hein?”, escreveu.

