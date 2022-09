Sandy aparece com 'look de usar em casa' em foto descontraída

Sandy surge com look confortável ao registrar o seu modelito em um dia tranquilo em casa

16/09/2022

A cantora Sandy (39) encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de sua rotina em casa. Nesta semana, a estrela mostrou o seu look 'de ficar em casa' e revelou que também gosta do conforto.

Ela surgiu usando uma calça de moletom, camiseta de manga comprida, colete e chinelo com meias para enfrentar o dia mais frio. Na legenda, ela brincou com seu marido, o músico Lucas Lima. “E aí, Lucas, que tal meu acidentalmente 'fashion' de hoje? Hein, hein?”, escreveu.

Sandy lança novas músicas do projeto Nós, Voz, Eles 2

Nesta semana, a cantora Sandy finalizou os lançamentos do projeto 'Nós, Voz, Eles 2' com as novas parcerias com o pianista Amaro Freitas e Ludmilla. Agora, o projeto conta com três Eps, com seis músicas inéditas, incluindo as participações de Wanessa Camargo, Agnes Nunes, Vitor Kley e OutroEu.

Os clipes e as novas músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. Sandy gravou a canção Amor Não Testado com o pianista Amaro Freitas e a canção Voltar Pra Mim, que teve a participação de Ludmilla.