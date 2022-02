Wesley Safadão parabeniza a mãe com linda declaração: ''Sua vida é uma inspiração''

O cantor Wesley Safadão emocionou ao fazer uma homenagem para a mãe, Dona Bil

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 11h53

Nesta sexta-feira, 18, a mãe de Wesley Safadão (33) está completando mais um ano de vida. E claro que o cantor usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem.

No perfil do Instagram, o artista resgatou dois registros ao lado de Dona Bil e a parabenizou com uma declaração carinhosa.

"Hoje é o dia daquela que sempre acreditou em mim, que me encorajou, que lutou cada batalha ao meu lado, sonhou cada sonho comigo e jamais me deixou desistir. Minha mãe, a famosa @dona.bil", disse.

E completou rasgando elogios para a veterana: "Sou muito grato a Deus pela sua coragem de ter pego todos nós pela mão e nos criado com tanta coragem e força! Sua vida é uma inspiração pra todos que lutam pelo que sonham e conquistam com fé e coragem tudo aquilo que querem!".

Por fim, Wesley se derreteu: "Peço a Deus que lhe conceda muitos anos de vida e que a senhora se mantenha sempre assim: Forte e determinada, uma mulher vencedora que nunca teme uma luta e que nunca se deixa vencer. Obrigado por tantos ensinamentos mãe, sou seu maior fã. Te amo muito! Feliz Aniversário!!!!", concluiu.

