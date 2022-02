Fred joga futebol com Wesley Safadão e brinca: ''Com essa dupla, o Hexa vem''

Após partida de futebol, Fred compartilha registro com Safadão e faz piada nas redes

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 15h47

A partida de milhões!

Na última quarta-feira, 16, Fred (32) acabou batendo bola com ninguém menos que Wesley Safadão (33).

E, é claro, dividiu um registro do momento especial com seus fãs.

No Instagram, o youtuber postou uma foto tirada após o jogo onde os dois apareceram usando coletes roxos.

Como legenda, ele fez questão de contar que pontuou com a ajuda do cantor sertanejo e -como sempre- fazer uma brincadeirinha.

“Por essa eu não esperava: joguei um rachão e ainda meti gol com passe do Wesley Safadão! Com essa dupla o Hexa vem!”, disse se referindo à Copa do Mundo.

“Tamo junto, ídolo! Segue o líder!”, homenageou o namorido de Bianca Andrade (27) ao final.

Veja o clique de Fred e Wesley Safadão após partida de futebol: