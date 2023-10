Wanessa presta bela homenagem no aniversário de Camilla Camargo: "Melhor irmã do mundo"

Camilla Camargo completou 38 anos nesta terça-feira, 17, e ganhou uma homenagem especial da irmã, Wanessa

A atriz Camilla Camargo completou 38 anos de vida nesta terça-feira, 17, e ganhou uma homenagem especial de Wanessa Camargo. No Instagram, a cantora postou uma foto ao lado da aniversariante, da sobrinha, Julia, de 2 anos, e da mãe, Zilu Camargo, e se declarou para a irmã.

"Para a melhor irmã do mundo, @camilla_camargo, que a vida continue a te abençoar com amor, alegria e sucesso. Feliz aniversário! Que todos os teus sonhos se realizem e que muita luz ilumine o teu caminho! Te amo!", desejou a artista.

Os fãs da cantora também deixaram mensagens de felicitações para Camilla nos comentários da publicação. "Felicidades", disse uma seguidora. "Parabéns, muita saúde e felicidades", escreveu outra. "Feliz aniversário. Muitas bençãos, saúde, prosperidade e muitos anos de vida", falou uma terceira.

Nos Stories do Instagram, Camilla contou que não quis fazer um festão de aniversário, mas organizou uma comemoração para a família e alguns amigos próximos. Para festejar o novo ciclo, a atriz esbanjou beleza ao surgir usando um vestido longo verde, com algumas flores estampadas.

Vale lembrar que além de Julia, a atriz também é mãe de Joaquim, de quatro anos. Os dois são frutos de seu relacionamento com Leonardo Lessa, com quem completou cinco anos de casada no mês passado.

Confira a homenagem:

Encontro com Raul Gil

Camilla Camargo viveu uma nova experiência em sua carreira na TV nos últimos dias. Isso porque ela teve a chance de gravar pela primeira vez com o apresentador Raul Gil no SBT. Ela ainda não conhecia o comunicador veterano e adorou participar do quadro do Jogo do Banquinho na atração dele.

"Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Raul Gil. Minha família inteira já o conhecia e só falava coisas ótimas, fiquei muito feliz e honrada em conhecê-lo pessoalmente, mais ainda com o carinho que fui recebida. O Raul faz parte da história da televisão e eu, não só como artista e atriz, mas como estudante de Rádio e TV que fui, formada em Comunicação Social, sei o quanto é importante reconhecer sua importância para a história da televisão brasileira", disse ela.