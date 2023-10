Camilla Camargo fica encantada em seu primeiro encontro com Raul Gil

Camilla Camargo participa do programa de Raul Gil no SBT e revela sua admiração pelo apresentador de TV

A atriz Camilla Camargo viveu uma nova experiência em sua carreira na TV nos últimos dias. Isso porque ela teve a chance de gravar pela primeira vez com o apresentador Raul Gil no SBT. Ela ainda não conhecia o comunicador veterano e adorou participar do quadro do Jogo do Banquinho na atração dele.

Camilla esteve nos estúdios do SBT ao lado do ator Leonardo Oliveira para representar o elenco da novela Carinha de Anjo na atração. Nos bastidores, ela contou sobre o sonho de conhecer o comunicador.

"Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Raul Gil. Minha família inteira já o conhecia e só falava coisas ótimas, fiquei muito feliz e honrada em conhecê-lo pessoalmente, mais ainda com o carinho que fui recebida", disse ela.

E completou: "O Raul faz parte da história da televisão e eu, não só como artista e atriz, mas como estudante de Rádio e TV que fui, formada em Comunicação Social, sei o quanto é importante reconhecer sua importância para a história da televisão brasileira".

A participação dela vai ao ar no próximo sábado, 14, a partir das 17h30.

Fotos: Rodrigo Belantani/SBT

Camilla Camargo comemorou seu aniversário de casamento há pouco tempo

A atriz Camilla Camargo, que está no elenco segunda temporada da série Tudo Igual… SQN, da Disney+, usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No dia 27 de setembro de 2023, ela completou cinco anos de casada com Leonardo Lessa.

Para celebrar mais um ano da união, a filha de Zilu e Zezé Di Camargo recordou em seu perfil oficial no Instagram uma foto do dia do casamento com o pai de seus dois filhos, Joaquim, de 4 anos, e Julia, de 2, e se declarou para ele.

"5 anos… olho e vejo tudo o que estamos construindo e tenho muito orgulho da gente. Te amo @leonardolessalopes e sou muito grata por ter você ao meu lado, por compartilhar e dividir e somar com você. Feliz dia para nós", disse ela na legenda da publicação.