Camilla Camargo se declara para o marido ao comemorar aniversário de casamento

Nas redes sociais, a atriz Camilla Camargo se declarou para o marido ao completar cinco anos de união

A atriz Camilla Camargo, que está no elenco segunda temporada da série Tudo Igual… SQN, da Disney+, usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 27, ela completou cinco anos de casada com Leonardo Lessa.

Para celebrar mais um ano da união, a filha de Zilu e Zezé Di Camargo recordou em seu perfil oficial no Instagram uma foto do dia do casamento com o pai de seus dois filhos, Joaquim, de 4 anos, e Julia, de 2, e se declarou para ele.

"5 anos… olho e vejo tudo o que estamos construindo e tenho muito orgulho da gente. Te amo @leonardolessalopes e sou muito grata por ter você ao meu lado, por compartilhar e dividir e somar com você. Feliz dia para nós", disse ela na legenda da publicação.

Em agosto, Joaquim completou mais um ano de vida, e ganhou uma festa com o tema de Wolverine e a Fera, inspirada na saga 'X-Men'. Ao mostrar os detalhes da comemoração, Camilla se declarou para o herdeiro. "É uma alegria poder comemorar mais um aniversário do Joaquim e celebrar sua vida. Tudo foi preparado com muito amor, contando com a ajuda da Daiane Delatorih, que colaborou na organização de cada detalhe para que ele tivesse a festa de seus sonhos. Sou profundamente grata a Deus por ter essa oportunidade de proporcionar essa alegria a ele", escreveu a atriz.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo impressiona ao exibir corpão sarado

A atriz Camilla Camargo impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado durante um treino pesado na academia. Mãe de Joaquim, de 4 anos, e Julia, de 2, de seu casamento com Leonardo Lessa, ela chamou a atenção ao exibir a barriga definida e as pernas torneadas enquanto realizava alguns exercícios. Ao compartilhar o vídeo do treino, Camilla deixou claro que a boa forma é devido ao seu foco na atividade física. "A única lipo hd que eu conheço! Bora queimar tudo", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!