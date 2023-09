Camilla Camargo impressiona ao exibir corpão sarado em treino na academia

A atriz Camilla Camargo chamou a atenção dos seguidores ao exibir o corpo sarado durante um treino pesado

A atriz Camilla Camargo impressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, ao exibir seu corpo sarado durante um treino pesado na academia.

Mãe de Joaquim, de 4 anos, e Julia, de 2, de seu casamento com Leonardo Lessa, ela chamou a atenção ao exibir a barriga definida e as pernas torneadas enquanto realizava alguns exercícios. Na gravação, a filha de Zilu e Zezé Di Camargo surge usando um top preto e um short estampado.

Ao compartilhar o vídeo do treino, Camilla deixou claro que a boa forma é devido ao seu foco na atividade física. "A única lipo hd que eu conheço! Bora queimar tudo", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Arrasou", disse uma seguidora. "Camilla Sarada Camargo", brincou outra. "Tá linda hein!!! E sempre dedicada aos treinos!", falou uma fã. "Ostentação é passar pela maternidade e exibir um corpo desse. Um corpo é um corpo", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Camilla está no elenco segunda temporada da série Tudo Igual… SQN, da Disney+, que estreia na plataforma no dia 27 de setembro. Na série, ela interpreta uma artista plástica.

Confira a publicação:

Brincando com os filhos

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado dos filhos, Joaquim, de três anos, e Julia, de dois, fruto do casamento da atriz com o empresário Leonardo Lessa.

A filha de Zilu Camargo passou alguns dias na fazenda do pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, localizada em Araguapaz, Goiás, e aproveitou o dia ensolarado para se divertir na piscina com os herdeiros. Na foto, os três aparecem usando roupas de banho e fazendo pose na sala da casa, antes de saírem para brincar do lado de fora. Confira as fotos!