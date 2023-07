Camilla Camargo surge em momento divertido com os filhos: "Brincando com eles"

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores ao surgir brincando com os filhos, Joaquim e Julia

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar um novo clique ao lado dos filhos, Joaquim, de três anos, e Julia, de dois, fruto do casamento da atriz com o empresário Leonardo Lessa.

A filha de Zilu Camargo está passando alguns dias na fazenda do pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, localizada em Araguapaz, Goiás, e aproveitou o dia ensolarado para se divertir na piscina com os herdeiros.

Na foto postada no feed do Instagram, os três aparecem usando roupas de banho e fazendo pose na sala da casa, antes de saírem para brincar do lado de fora. Ao dividir o momento especial com Joaquim e Julia, a mamãe coruja se derreteu. "Mamis estátua", escreveu ela, acrescentando as hashtags 'brincando com eles' e 'minha vida'.

Os internautas ficaram encantados com a foto e encheram a publicação de curtidas e elogios. "Foto linda", disse uma seguidora. "Todos lindos", escreveu outra. "A carinha da Julia", se derreteu uma fã. "Família linda. Que Deus abençoe", falou mais uma.

Confira a publicação:

Zilu Camargo encanta ao mostrar passeio com o neto

Zilu Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado do neto, Joaquim, de três anos, filho mais velho da atriz Camilla Camargo com Leonardo Lessa. Os dois também são pais de Julia, de dois anos.

No clique publicado no feed do Instagram, a socialite, que mora nos Estados Unidos e está passando alguns dias de descanso no Brasil, surgiu brincando com o menino em um parque e se derreteu pelo momento com o pequeno. "Dia de parque com ele! Meu neto Joaquim. Amor incondicional", disse Zilu, que nos Stories do Instagram também postou um vídeo do neto brincando todo feliz.