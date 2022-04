Virginia Fonseca completa 23 anos e ganha linda homenagem de Zé Felipe: ''Nosso amor é raro e forte''

Aniversariante do dia!

Cantor Zé Felipe postou registro de Virginia Fonseca ainda bebê e os fãs ressaltaram a semelhança com a filha do casal, Maria Alice

Dia de festa na casa da família Fonseca Costa! Isso porque a influenciadora digital Virginia Fonseca está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o maridão Zé Felipe (23) fez questão de prestar homenagem à amada e deixou uma linda mensagem em seu feed no Instagram para a loira, com quem tem uma filha, Maria Alice, de apenas 10 meses, e estão à espera do segundo herdeiro.

Nesta terça-feira, 06, o cantor compartilhou um clique antigo da empresária ainda bebê, se derreteu por ela ressaltando a admiração e celebrou o aniversário de 23 anos da esposa, que comemorou a chegada do novo ciclo com a família nos Estados Unidos.

"Te olhando assim, passam mil coisas na minha cabeça. Será que ela sabia o tanto de coisas boas que faria e conquistaria? Que seria responsável pelo coração desse cara aqui? Você é extraordinária, amor. Eu sempre digo que você é incrível, porque você é. Mãe, filha, amiga, irmã, empresária… dá conta de tudo. Espero que nossos filhos tenham tudo o que você transmite para a nossa família", começou escrevendo Zé Felipe.

"Obrigado por ser meu sorriso, minha companheira, por me apoiar e segurar minha mão em todos momentos. Nosso amor é raro e forte. Que Deus te abençoe, te proteja! Vejo um futuro lindo para você, GIGANTE, ao seu lado, sempre. Feliz aniversário. Te amo @virginia", declarou ainda.

"Te amoooooo, amor!!!! Obrigada por tudo que faz por mim e pela nossa família, juntos sempre", agradeceu Virginia.

Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança da primogênita do casal com a mãe. "É a Maria Alice kkk", "Pensei que era a Maria Alice", "Maria Alice é você ? Hahaha", "A cara da Mali nessa foto", disseram os seguidores.

Confira a homenagem de Zé Felipe para Virginia Fonseca: