De férias, Virginia Fonseca mostra fotos da viagem em família

Nas redes sociais, Virginia Fonseca divertiu os seguidores com algumas fotos da sua viagem

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 15h07

Virginia Fonseca (22) está curtindo as férias ao lado da família em Orlando, nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, 5, a influenciadora digital publicou alguns cliques divertidos da viagem e agradeceu por não estar no "inferno astral", já que faz aniversário amanhã.

"1 dia antes do meu niver e graças a Deus não me encontro no meu inferno astral", celebrou ela, que em seguida falou sobre as fotos que ela tirou com Zé Felipe (23), sua mãe, Margareth Serrão e Emanuelly Fonseca.

"Tiramos uma foto na árvore da vida (vimos todo mundo tirando e fomos atrás), uma foto aleatória eu e Zé Felipe pq sim, minha mãe em modo retrato, linda como sempre, Manu pós brinquedo do avatar, preparadíssima para ir viver no mundo deles e eu com meu eu nessa fase da gestação. Viva a terça", completou ela.

Recentemente, Virginia levou a filha, Maria Alice (10 meses), para conhecer o Universal Orlando Resort e compartilhou detalhes da manhã divertida que eles tiveram.

Confira as fotos da viagem da influencer ao lado da família: