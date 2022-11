Virginia Fonseca comenta festa surpresa para a sogra Poliana Rocha: “Amamos você demais”

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou foto inédita da festa surpresa de Poliana Rocha e ainda se declarou para a sogra nas redes sociais

11/11/2022

Nesta sexta-feira, 11, Virginia Fonseca (23) compartilhou uma foto da festa surpresa que deu para sua sogra Poliana Rocha.

Com a presença do filho Zé Felipe (24) e das netas Maria Alice (1) e Maria Flor, Poliana comemorou seu aniversário de 46 anos que acontece no próximo dia 13, ao lado da família na noite da última quinta-feira, 10.

Em seu Instagram, Virginia compartilhou uma foto da festa e escreveu: “Ontem comemoramos como se fosse dia 13 de novembro. Amamos você demais vovó Poli”.

Nos comentários, Poliana respondeu a declaração da nora: “Gratidão!!! Vocês são tudo na minha vida!!! Amo grandiosamente”.

Nos seus stories, Virginia divulgou o post feito tapando a foto publicada com um coração e escrevendo na legenda: “Ela merece”.

Reprodução: Instagram

Surpresa!

Em seu Instagram, Poliana compartilhou uma série de fotos da festa surpresa que recebeu da nora, do filho e das netinhas!

“E ontem ganhei festa surpresa de aniversário da minha nora maravilhosa @virginia ,meu filho precioso @zefelipecantor e minhas netas do coração que AMO DEMAIS!!!! Fiquei imensamente feliz e agradecida!!!! AMO MUITO VCS!”, escreveu Poliana na legenda.