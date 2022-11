Poliana Rocha ganha festa surpresa de Virginia, Zé Felipe e das netinhas

Poliana Rocha ganha festa de aniversário surpresa antecipada de Virginia, Zé Felipe e das netinhas, Maria Alice e Maria Flor

CARAS digital Publicado em 11/11/2022, às 16h01

No auge dos 45 anos de idade e esbanjando muita beleza, Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo (59), comemorou antecipadamente o seu aniversário e ganhou muitas surpresas dos familiares. Apesar de completar 46 anos apenas no dia 13 de novembro, a empresária ganhou uma festa preparada pela nora, Virginia, e pelo filho Zé Felipe.

Além disso, ela também recebeu uma declaração e três bolos personalizados, como presente das netas, Maria Flor e Maria Alice. “O amor de vó é repleto de carinho e dedicação. Te amamos, feliz aniversário!”, dizia o cartão. A decoração da festa também contou com o tema ‘Vovó Poli’ e tinha fotos dela espalhadas pelo cenário.

“E ontem ganhei festa surpresa de aniversário da minha nora maravilhosa @virginia ,meu filho precioso @zefelipecantor e minhas netas do coração que AMO DEMAIS!!!! Fiquei imensamente feliz e agradecida!!!! AMO MUITO VCS!”, escreveu Poliana, que ainda ganhou um colar de pingentes do filho e da nora.

Poliana Rocha ganha surpresa de aniversário das netas - Instagram

Poliana Rocha ganha festa para comemorar aniversário antecipado

Além dessa, Poliana também comemorou com mais uma festa surpresa! Essa com a presença de amigos e familiares, na noite desta quinta-feira, 10. Em sua rede social, a influenciadora compartilhou fotos do momento especial com os amigos e surgiu radiante em meio à decoração com balões e flores que fizeram para ela nos tons de branco e rosa.

“iquei muito “FELIZ ” e agradecida com a surpresa linda que ganhei! Festa maravilhosa, incrível… com pessoas especiais, que fazem toda diferença”, escreveu a empresária na legenda da publicação.