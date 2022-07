Virginia Fonseca comemora aniversário do sogro, Leonardo: "Ícone"

A influenciadora digital Virginia Fonseca prestou uma bela homenagem para Leonardo, que completou 59 anos nesta segunda-feira, 25

Virginia Fonseca(23) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Leonardo, que completou 59 anos de vida nesta segunda-feira, 25.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos do aniversariante do dia todo sorridente, e também ao lado da neta, Maria Alice (1), e deixou um belo recado para o artista.

"Hoje é aniversário dele, da pessoa mais simples e resenha que eu conheço!!! Nunca imaginei que eu fosse conhecer esse ícone pessoalmente, quem dirá poder comemorar essa data tão especial ao seu lado…", começou ela.

Virginia seguiu a homenagem contando seus votos para o sogro. "Léo, te desejo muita saúde, paz, amor, felicidade, que Deus continue te abençoando e iluminando seus caminhos, que você continue com essa força e vontade de viver que dá inveja em qualquer um, inclusive em mim", acrescentou.

A influenciadora digital completou a homenagem se declarado para o sogro. "Saiba que você serve de exemplo pra muitas pessoas e que a Maria Alice vai ter muito orgulho em falar que você é o vovô dela!!! Te amamos, já já tamo junto pra gente te abelhar um poquin nessa data mais que especial", completou.

Mais cedo, Leonardo também ganhou uma mensagem especial do filho, Zé Felipe(24). "Gato, seu aniversário pra mim é todo dia. Eu comemoro sua vida a cada minuto. Meu orgulho, meu pai! Obrigado por tudo. Que Deus te proteja e continue te abençoando, te amo. Parabéns! @leonardo", declarou o cantor.

Confira a homenagem de Virginia Fonseca para Leonardo:

