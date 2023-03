Viih Tube publica homenagem emocionante no aniversário de sua mãe: “Meu exemplo”

Prestes a ser mãe, Viih Tube emocionou seus seguidores ao postar em suas redes sociais uma homenagem no aniversário de sua mãe

Nesta quinta-feira, 30, Viih Tube emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem celebrando o aniversário de sua mãe, Viviane.

A influenciadora compartilhou um vídeo do seu parto, e com a reação de sua mãe ao vê-la pela primeira vez. Prestes a ser mãe, Viih escreveu um texto emocionante na legenda.

“Hoje é seu aniversário mãe, e logo eu estarei vivendo esse momento que vivemos a 22 anos atrás. Seu pacotinho cresceu, e agora vai te dar outro pacotinho pra amar também. Eu tô muito ansiosa para os desafios de ser mãe, se eu for 10% do que você é pra mim já estou satisfeita, mas mais do que isso, tô ansiosa pra te ver sendo avó”, começo escrevendo a ex-BBB.

A participante do BBB 21 ainda escreveu: “Mãe saiba que você é meu exemplo, quero seguir todos os passos que seguiu comigo, saiba que na sua missão de mãe você foi perfeita em cada coisa. Na verdade em todas suas missões você foi impecável. Você é a melhor pessoa que conheço no mundo!”.

“Feliz aniversário, sei que não tem presente melhor do que reviver esse momento desse vídeo, pra mais esse ano de vida desejo muito amor, paz, sucesso e saúde sempre pra correr muito atrás da nossa pacotinha. Eu te amo daqui até a Lua”, finalizou Viih com um trocadilho com o nome da filha que está prestes a vir ao mundo.

Nos comentários, os fãs e seguidores de Viih se assustaram com o vídeo do parto, achando ser o parto de Lua. Até o namorado da influenciadora e ex-BBB, Eliezer brincou: “Amor, achei que a Lua tava nascendo e eu tava dormindo”.

Os seguidores de Viih adoraram o vídeo e o texto emocionante, e reagiram rasgando elogios nos comentários! “Que vídeo lindo”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Uai chorei também”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Desabafo!

Recentemente, Eliezer surpreendeu seus seguidores ao fazer um desabafo sobre a reta final da gestação de Viih Tube.

"Estamos tendo noites bem difíceis. A de hoje foi susto atrás de susto. Viih está dormindo pouco/nada durante a noite, acorda várias vezes por conta do incômodo/dores e fico na tensão de acontecer alguma coisa e eu estar dormindo”, comentou.