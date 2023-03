Eliezer desabafa sobre fim da gestação de Viih Tube: “Susto atrás de susto”

Eliezer narra noite difícil ao lado de Viih Tube, que está prestes a dar à luz a primogênita Lua

O influenciador digital Eliezer (32) usou as redes sociais para desabafar sobre a reta final da gestação da esposa, Viih Tube (23). No relato, publicado em seu stories na manhã desta quarta-feira, 29, o ex-BBB contou que as últimas noites do casal têm sido de muita apreensão pela chegada da pequena Lua, primogênita do casal.

Com um vídeo massageando os pés da youtuber, Eliezer abriu o coração: "Estamos tendo noites bem difíceis. A de hoje foi susto atrás de susto. Viih está dormindo pouco/nada durante a noite, acorda várias vezes por conta do incômodo/dores e fico na tensão de acontecer alguma coisa e eu estar dormindo”, legendou a publicação.

Em seguida, Eliezer rasgou elogios para a força da amada, que vive o terceiro trimestre da gestação: “Me dá um aperto no coração, se eu pudesse passar essa dor dela pra mim só pra ela não sentir isso. Mas fico cada vez mais admirado com a força dela e o quanto minha mulher é guerreira e maravilhosa”, o influenciador concluiu o desabafo.

Eliezer narra noite díficil com Viih Tube - Reprodução/Instagram

Nos stories da última noite, ele também provou que mesmo em meio as dificuldades não mede esforços para fazer o desejo da esposa gravidinha. Durante a noite, ele colocou seus dotes culinários para jogo e preparou uma sobremesa a pedido da ex-BBB, que aprovou o mimo e surgiu se deliciando nas redes sociais do amado.

Viih Tube faz ‘tour’ para mostrar mudanças no corpo durante a gravidez.

Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ‘tour’ por seu corpo na última terça-feira, 28. Com um vídeo em seu canal no YouTube, a influenciadora exibiu todos os detalhes que mudaram em seu corpo durante a gestação de Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer.

No registro, Viih mostrou todas as marquinhas e cicatrizes, e refletiu sobre autoestima. O intuito do Tour, segundo a youtuber, era deixar essas mudanças registradas e mostrar a realidade para outras mamães que também estão lidando com as mudanças no corpo.