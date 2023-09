Ticiane Pinheiro posa com Tralli, Justus e Ana Paula ao comemorar aniversário de Rafaella

Ticiane Pinheiro e o ex-marido comemoraram o aniversário de 14 anos da filha, Rafaella Justus, em Campos do Jordão

Ticiane Pinheirosusou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário da filha mais velha, Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus. A menina completou 14 anos em julho, mas ao invés de comemorar a data com uma festa, pediu para fazer uma viagem com as amigas.

No feed e nos Stories do Instagram, a apresentadora da Record TV postou fotos da primogênita curtindo a viagem para Campos do Jordão com as amigas. Depois, ela ainda mostrou a família reunida em um jantar e também para cantar os 'parabéns pra você'. Na imagem, Rafaella está com os pais e os padrastos, Ana Paula Siebert e Cesar Tralli.

Manuella, de quatro anos, filha de Ticiane e Tralli, e Vicky, de três anos, herdeira de Justus e Ana Paula, também estão curtindo a viagem, mas não participaram do jantar devido o horário. Mas as duas cantaram parabéns para a irmã um pouco mais cedo. "Hora do parabéns mais cedo para a Manu e a Vicky participar", contou a apresentadora.

Nos Stories, Tici explicou porque eles estão comemorando apenas em setembro o aniversário de Rafaella. "Geralente a Rafa faz aquela festa que ela adora em agosto, só que esse ano ela decidiu não fazer festa, porque ela quer deixar para fazer o festão com 15 anos. E ela pediu para trazer seis amigas aqui para Campos do Jordão, para passar o fim de semana. Veio o Cesar, o Roberto com a Paula e a Vicky, e a Manu. Está todo mundo aqui comemorando os 14 anos da Rafa. Ela está superfeliz, se divertindo com as amigas", explicou

Confira as fotos:

Rafa comemorando o aniversário com as irmãs, Vicky e Manu -

Reprodução/Instagram

Rafa em jantar de aniversário com as amigas, os pais e padrastos

Reprodução/Instagram

Ana Paula Sibert, Roberto Justus, Rafaella, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Reprodução/Instagram

Declarações de aniversário

No dia em que Rafaella completou 14 anos, Ticiane e Roberto fizeram questão de homenagear a herdeira nas redes sociais.

Justus publicou uma foto em que aparece ao lado da menina e se declarou: "Meu bebê cresceu! Parabéns Rafinha! 14 anos! Que menina incrível você se tornou. Meiga, carinhosa ao extremo, super família. Encanta a todos por sua personalidade e inteligência. Tem uma energia e uma luz que iluminam o seu caminho. É linda por dentro e por fora! Meu orgulho! Mas saiba que para mim, você será sempre meu eterno bebê! Love you birthday girl!", disse ele.

Já a apresentadora publicou um vídeo em que mostra vários momentos da aniversariante e também a homenageou. "Hoje faz 14 anos que eu descobri o amor mais incondicional que existe, o quão ser mãe é sobre ser resiliente e forte! [...] Que sorte a minha ser mãe de uma menina tão inteligente, carismática, linda, talentosa, guerreira e que conquista a todos com seu jeito especial de ser! Filha, você é meu grande amor e estarei sempre ao seu lado! Tenho muito orgulho de você e sou grata a Deus pela sua vida! Que você seja sempre muito feliz e realizada, você merece! Com amor, da sua mãe e amiga pra sempre", escreveu em um trecho.