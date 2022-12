Datas Especiais / Aniversário

Tiago Abravanel mostra momentos de celebração de aniversário de Silvio Santos

Ator Tiago Abravanel esteve presente no aniversário de 92 anos do consagrado apresentador do SBT

CARAS Digital Publicado em 12/12/2022, às 22h31

Ator Tiago Abravanel esteve presente no aniversário de 92 anos do consagrado apresentador do SBT - Foto: Reprodução / Instagram