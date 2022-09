Thiaguinho presta homenagem para Rafael Zulu: ''Ter sua amizade é um presente''

Cantor Thiaguinho comemora aniversário de 40 anos de Rafael Zulu e exalta a amizade com o ator

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 08h24

O cantor Thiaguinho (39) usou as redes sociais para homenagear o amigo Rafael Zulu, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 13!

Em seu feed no Instagram, o artista compartilhou um clique ao lado do ator e exaltou a relação dos dois, que fazem parte do grupo de amigos que chamam de 'Diretoria', composto ainda por Luciano Huck (50), Gabriel Medina (28), Neymar Jr. (30) e Bruninho Rezende (36).

Thiaguinho disse que Zulu é um de seus melhores amigos e declarou seu amor ao comemorar o aniversário de 40 anos do ator.

"E hoje é dia de celebrar a vida de um dia meus melhores amigos… @rafaelzulu. Irmão! Você é aula de amor pra mim! Aprendo muito contigo! E ter sua amizade é um presente gigantesco na minha vida!!! Tudo de melhor pra você e sua família que é minha também!!! Te amo muito!!!! Você é gigante, Zuluth!!!", escreveu Thiaguinho na legenda da publicação.

Nos comentários, Zulu agradeceu e aproveitou também para fazer declaração ao amigo. "Ahhhhhhhh meu grande amigo e irmão. A vida é mesmo muito doida né? Me tornei seu amigo. Isso é um presente gigante na minha vida. Thiago, que Deus siga abençoando você, tu me ensina demais a ser comprometido com o trabalho, entregue, cuidadoso com quem admira a gente, e acima de tudo aprendo a ter um coração bondoso. Você é f*** nisso. Te amo irmãozão".

O ator Chay Suede (30), um dos protagonistas da próxima novela das nove, Travessia, de Gloria Perez (73), também homenageou Zulu na web ao postar foto dele com o filho, Kalu: "Você e sua geração, meu irmão. Que alegria viver esse dia e tantos outros do seu lado. Você é importante pra mim e sempre transforma os ambientes onde está, aprendo muito com seu jeito de se comunicar e se relacionar com todo mundo sempre. Conta comigo, irmão, você sabe, a gente é isso, conta com o outro. Te amo, feliz aniversário! Que Deus abençoe e guarde você e sua família, hoje e sempre. "Eu tenho tudo ein...'", disse o marido de Laura Neiva.

Rafael Zulu recebe declaração da mulher, Aline Becker

Nas redes sociais, Aline Becker compartilhou um vídeo com vários momentos especiais ao lado de Rafael Zulu ao celebrar o aniversário do amado! Entre eles, com Kalu, de 10 meses, o primeiro filho do casal. Os dois, vale dizer, completaram três anos juntos em agosto. "Dia 13.09 é aniversário do Rafael, ou mais conhecido como amor da minha vida. Uma das coisas que mais me chamaram atenção quando comecei a namorar ele, foi a paixão que ele tem pelas coisas simples. Ele faz um dia estranho se tornar colorido! Acorda bem-humorado, é engraçado e divertido", começou escrevendo a influencer, elogiando o aniversariante.

