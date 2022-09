Rafael Zulu completa 40 anos e ganha declaração da namorada: "Amor da minha vida"

Aline Becker compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado de Rafael Zulu e se declarou no aniversário do namorado

O ator Rafael Zulu completou 40 anos de vida nesta terça-feira, 13, e ganhou uma linda declaração da namorada.

Nas redes sociais, Aline Becker compartilhou um vídeo com vários momentos especiais ao lado do amado, entre eles, com Kalu (10 meses), o primeiro filho do casal. Os dois, vale dizer, completaram três anos juntos em agosto.

"Dia 13.09 é aniversário do Rafael, ou mais conhecido como amor da minha vida. Uma das coisas que mais me chamaram atenção quando comecei a namorar ele, foi a paixão que ele tem pelas coisas simples. Ele faz um dia estranho se tornar colorido! Acorda bem-humorado, é engraçado e divertido", começou a influencer, elogiando o aniversariante.

Em seguida, Aline seguiu pontuando as qualidades de Zulu. "Um pai apaixonado pelos filhos e um filho apaixonado pelos pais. É educado, comprometido e apaixonado pela família. Uma das grandes habilidades do Rafael é conectar pessoas, grandes histórias aconteceram por causa dele. Ele é observador e tem a sensibilidade pra entender coisas que vão além", acrescentou.

"Que Deus sempre te abençoe com muita saúde, sabedoria, trabalhos e muito amor! Você é uma aula em forma de ser humano e eu estou aqui aprendendo com você todos os dias. Feliz aniversário para o amor da minha vida!", finalizou.

Mais cedo, Zulu também recebeu uma homenagem especial de João Vicente de Castro (39). O ator compartilhou uma foto em que aparece gargalhando ao lado do amigo e exaltou a amizade e os momentos especiais que eles já viveram juntos.

"Às vezes a foto do post é uma tradução do que micro movimento que a vida deu. Essa foto lembra e eu e Rafael gargalhamos, sempre que dá estamos abraçados mesmo que olhando pra outras direções [...] Rafael marca o mundo de alegria, de caráter, de humor, de talento e de beleza. Um amigo que tive o privilégio de conquistar (veio de graça não, heim) e hoje não largo mais. Estamos sempre juntos do simples ao antológico. Te amo", disse ele na homenagem.

