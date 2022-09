João Vicente de Castro exalta amizade com Rafael Zulu ao comemorar aniversário do ator: "Marca o mundo de alegria"

O ator Rafael Zulu completou 40 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do amigo, João Vicente de Castro

João Vicente de Castro (39) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de um grande amigo. Nesta terça-feira, 13, Rafael Zulucompletou 40 anos de vida, e ganhou uma linda homenagem.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma foto em que aparece gargalhando ao lado do aniversariante do dia, e exaltou a amizade e os momentos especiais que eles já viveram juntos.

"Às vezes a foto do post é uma tradução do que micro movimento que a vida deu. Essa foto lembra e eu e Rafael gargalhamos, sempre que dá estamos abraçados mesmo que olhando pra outras direções, que a gente parece, mas é diferente, que a gente faz questão de estar junto, que há colorido, mas há sobriedade, que mesmo na maior festa do mundo existe a completa noção de que somos um pelo outro e tudo mais que poderia dizer, mas seria muita exposição", começou ele.

Em seguida, João Vicente rasgou elogios para Zulu. "Rafael marca o mundo de alegria, de caráter, de humor, de talento e de beleza. Um amigo que tive o privilégio de conquistar (veio de graça não, heim) e hoje não largo mais. Estamos sempre juntos do simples ao antológico. Te amo", declarou o artista, finalizando a homenagem.

Confira a homenagem de João Vicente de Castro no aniversário de Rafael Zulu:

