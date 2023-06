Thaila Ayala presta comovente homenagem no aniversário da irmã: "Meu tudo"

A atriz Thaila Ayala comemorou o aniversário da irmã, Thalita Ayala, com uma bela homenagem nas redes sociais

Thaila Ayalausou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 21, a irmã da atriz, Thalita Ayala, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de homenageá-la na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do ator Renato Góes compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante do dia e também com outros membros da família, e declarou todo o seu amor por ela.

"Hoje é o seu dia Thalita Ayala. Te amo! Agradeço todos os dias pelo presente de ter como família, meu tudo!", escreveu Thaila, que completou a homenagem: "Que seu ano novo seja próspero, abençoado e feliz! Feliz dia!", finalizou.

Os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações para Thalita nos comentários. "Parabéns, que Deus te abençoe", disse uma seguidora. "Você merece todas as bênçãos do mundo", escreveu outra. "Viva! Feliz aniversário. Muita saúde e felicidades", falou uma fã.

Confira a homenagem de Thaila para a irmã:

Thaila comemora mesversário da filha com festa intimista

A atriz Thaila Ayala e Renato Góes prepararam uma festa intimista na última quinta-feira, 15, para comemorar o segundo mês de vida da filha caçula, Tereza. No feed do Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeos da celebração, que contou com a presença de algumas amigas e seus filhos, que segundo a artista, serão melhores amigos no futuro. Além disso, a mamãe coruja também mostrou o bolo que fez para celebrar a data especial.

"Minha Tereza fez 2 meses!!! E a mamãe aqui está evoluindo nos bolinhos. E teve encontro histórico dos futuros bff [melhores amigos]!", escreveu Thaila na legenda da publicação, que aparece no vídeo segurando a menina e cantando o 'parabéns pra você' ao lado de Renato e Francisco, o primogênito do casal.

