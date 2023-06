Thaila Ayala mostra o filho andando de skate pela primeira vez: 'Sozinho'

Thaila Ayala e Renato Goés ensinam o pequeno Francisco a andar de skate e encantam os seguidores

Thaila Ayala encantou os fãs ao compartilhar nas redes sociais um registro especial em família! A atriz surgiu ao lado do primogênito, Francisco de um ano e cinco meses, durante um passeio ao ar livre no Rio de Janeiro no último domingo, 18.

Em seu feed no Instagram, a esposa de Renato Goés mostrou que o pequeno já esta aprendendo a andar de skate 'sozinho'. "Maturidade nenhuma pra esse rolê", escreveu ela toda orgulhosa, na legenda da publicação.

Nas imagens, a artista aparece na companhia do maridão e do pequeno herdeiro em uma pista de skate. Enquanto Thaila pratica manobras radicais, o pai coruja ensina o irmão de Tereza (02 meses), a se equilibrar em cima da prancha.

Nos comentários, os internautas babaram coma as habilidades do pequeno. "Foi muuuuito delicia", disse Renato."Nossa tão legal compartilhar essa interação entre o casal e o pequeno sozinho! Ele deve ter amado!", destacou um. "Sem condições", comentou outro. "Onde aperta p curtir milhões de vezes", exaltou uma terceira.

Vale ressaltar que em abril deste ano, a família Ayala Góes aumentou! A pequena Tereza, filha de Thaila Ayala chegou ao mundo. Os próprios papais anunciaram a notícia mais esperada. "Família completa, meu milagre nasceu! Tereza", se derreteu Thaila ao compartilhar a sequência de imagens em seu feed no Instagram.

Leia também: Filho de Thaila Ayala e Renato Góes esbanja fofura ao surgir de coelhinho

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAILA AYALA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala curte banheira de espuma na companhia do marido: "Lá vem o 3º menino"

Na última semana, Thaila Ayala eRenato Goés surgiram em clima de romance curtindo um momento de intimidade na banheira de espuma. Dois meses após dar à luz a pequena Tereza, a famosa exibiu o corpo impecável de lingerie ao posar diante das lentes do marido, deitada em uma das áreas privativas do local.

"Outro dia perfeito com você!", escreveu a artista na legenda, que também é mãe de Francisco, de um ano. O casal decidiu se hospedar em um resort de luxo chamado Palace Belmond Hotel, local queridinhos das celebridades. Isso porque a diária mais barata no hotel não sai por menos de R$ 2 mil reais, podendo chegar a R$ 17 mil.