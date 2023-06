Thaila Ayala curte banheira de espuma na companhia do marido: "Lá vem o 3º menino"

Em clima de romance, Thaila Ayala e Renato Goés curtem momento a dois em hotel de luxo no Rio de Janeiro

O ator Renato Góes apareceu na última segunda-feira, 12, ao lado da esposa em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em cliques publicados por Thaila Ayala, o casal surgiu em clima de romance curtindo um momento de intimidade na banheira de espuma.

Dois meses após dar à luz a pequena Tereza, a famosa exibiu o corpo impecável de lingerie ao posar diante das lentes do marido, deitada em uma das áreas privativas do local. "Outro dia perfeito com você!", escreveu a artista na legenda, que também é mãe de Francisco, de um ano.

O casal decidiu se hospedar em um resort de luxo chamado Palace Belmond Hotel, local queridinhos das celebridades. Isso porque a diária mais barata no hotel não sai por menos de R$ 2 mil reais, podendo chegar a R$ 17 mil.

Nos comentários, seguidores aplaudiram o momento do casal: "E lá vem o 3 menino", escreveu um. Outra comentou: "Casal perfeito!". “Aff, se não for assim, nem quero! Maravilhosoooos”, declarou uma terceira.

Na última semana, Thaila mostrou que aproveitou o dia de folga na companhia do maridão. Bastante arrumados, os pombinhos apareceram em um álbum de fotos compartilhado nas redes sociais da famosa. “Papais estão muito ON”, escreveu a atriz.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAILA AYALA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala surge em momento de intimidade na cama junto com a família

Há pouco tempo atrás, Thaila Ayala mostrou que está em uma das suas melhores fases. Em sua conta oficial no Instagram, a artista publicou uma foto da sua família reunida na cama enquanto ela amamenta a recém-nascida.

Ela aparece olhando para a câmera enquanto está sentada na cama segurando a herdeira no momento da amamentação, na companhia do maridão, e de seu filho Francisco, deitados ao seu lado."SABADOU", escreveu a artista na legenda da imagem.